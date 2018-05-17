13:37
USD 68.37
EUR 80.92
RUB 1.10
Власть

О жалобах на Манаса Арабаева рассказала депутат Айнуру Алтыбаева

Заведующий отделом судебной реформы и законности аппарата президента Манасбек Арабаев не имел права влиять на решения судов. Об этом «Азаттыку» сообщила депутат Айнуру Алтыбаева. 

Читайте по теме
Увольнение Манаса Арабаева. Утратил доверие политического руководства

По ее словам, в рамках своих полномочий Манас Арабаев должен был лишь работать с документами, вопросами статистики и так далее.

«А вмешиваться в работу судов, влиять на принимаемые ими решения — это неправильно. По поводу Арабаева и ко мне поступали обращения. И не один человек, а несколько людей обращалось. И другие коллеги, оказывается, получали такие сигналы. На заседании комитета обо всем этом было заявлено. Мне кажется, что и к президенту поступили такие письма, и его решение об увольнении Манаса Арабаева — это и есть ответная реакция», — сказала Айнуру Алтыбаева.

Напомним, 15 мая заведующий отделом судебной реформы и законности аппарата президента Манас Арабаев был освобожден от должности. Он был уволен с формулировкой утраты доверия политического руководства.
Ссылка:
просмотров: 1887
Версия для печати
Материалы по теме
Увольнение Манаса Арабаева. Утратил доверие политического руководства
Скандальный Манас Арабаев лишился работы. Указ подписан
Популярные новости
Стоит&nbsp;ли лишать Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента? Итоги опроса Стоит ли лишать Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента? Итоги опроса
Скандальный Манас Арабаев лишился работы. Указ подписан Скандальный Манас Арабаев лишился работы. Указ подписан
Албек Ибраимов рассказал, кто лоббирует его отставку с&nbsp;поста мэра Бишкека Албек Ибраимов рассказал, кто лоббирует его отставку с поста мэра Бишкека
Авария на&nbsp;ТЭЦ. Осмонбек Артыкбаев &laquo;перевел стрелки&raquo; на&nbsp;Алмазбека Атамбаева Авария на ТЭЦ. Осмонбек Артыкбаев «перевел стрелки» на Алмазбека Атамбаева
Бизнес
Иностранные туристы&nbsp;&mdash; частые клиенты Кызыл-Кийского филиала &laquo;Бакай Банка&raquo; Иностранные туристы — частые клиенты Кызыл-Кийского филиала «Бакай Банка»
Кто&nbsp;он, активный пользователь мобильного Интернета? Кто он, активный пользователь мобильного Интернета?
Пора меняться и&nbsp;менять минуты на&nbsp;ГИГАБАЙТЫ Интернета! Пора меняться и менять минуты на ГИГАБАЙТЫ Интернета!
ЦУМ &laquo;Айчурек&raquo;: Мы&nbsp;постоянно работаем над улучшением территории торгового центра ЦУМ «Айчурек»: Мы постоянно работаем над улучшением территории торгового центра