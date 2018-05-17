О жалобах на Манаса Арабаева рассказала депутат Айнуру Алтыбаева

Заведующий отделом судебной реформы и законности аппарата президента Манасбек Арабаев не имел права влиять на решения судов. Об этом «Азаттыку» сообщила депутат Айнуру Алтыбаева.
По ее словам, в рамках своих полномочий Манас Арабаев должен был лишь работать с документами, вопросами статистики и так далее.
«А вмешиваться в работу судов, влиять на принимаемые ими решения — это неправильно. По поводу Арабаева и ко мне поступали обращения. И не один человек, а несколько людей обращалось. И другие коллеги, оказывается, получали такие сигналы. На заседании комитета обо всем этом было заявлено. Мне кажется, что и к президенту поступили такие письма, и его решение об увольнении Манаса Арабаева — это и есть ответная реакция», — сказала Айнуру Алтыбаева.
Напомним, 15 мая заведующий отделом судебной реформы и законности аппарата президента Манас Арабаев был освобожден от должности. Он был уволен с формулировкой утраты доверия политического руководства.