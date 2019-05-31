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Подростки Бишкека совершают преступления чаще всего в группах

В Бишкеке подростки чаще всего совершают преступления в группах. Об этом на координационном совещании с правоохранительными органами в мэрии столицы сообщил заместитель прокурора Бишкека Инзилбек Абралиев.

Он сказал, что в прошлом году в городе несовершеннолетние совершили 383 преступления, в 2017-м — 157. «Речь о возбужденных уголовных делах», — уточнил Инзилбек Абралиев.

Он добавил, что в 2019 году количество преступлений по сравнению с 2018-м уменьшилось. В первую очередь по кражам.

«Несовершеннолетние больше всего совершают кражи и грабежи. Не менее значительная особенность преступности среди несовершеннолетних — групповой характер. По статистике, каждое третье преступление совершено в группе», — отметил зампрокурора.

Инзилбек Абралиев подчеркнул и высокий уровень многоэпизодных преступлений. Так, один подросток совершил 47 краж.

Он добавил, что основные причины преступности несовершеннолетних — снижение ответственности родителей, недостатки работы органов и учреждений системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, социальное неблагополучие граждан и низкий уровень жизни.
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