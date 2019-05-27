Наркотики и оружие нашли у жителя Кеминского района

У жителя села Ак-Туз Кеминского района сотрудники милиции в ходе обыска нашли наркотики и оружие. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, сотрудники Следственной службы ОВД Кеминского района получили информацию, что житель села употребляет и хранит дома наркотики.

В результате обыска обнаружены и изъяты 110 граммов марихуаны, револьвер со стертыми номерами неизвестного производства.

Установлено, что изъятое принадлежит сыну хозяйки дома, где провели обыск. Через некоторое время подозреваемый задержан.

Назначены необходимые экспертизы. По материалу досудебного производства следственные мероприятия продолжаются.