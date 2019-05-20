В Чуйской области женщина напала на мужчину и ударила его ножом

В ОВД Сокулукского района поступило сообщение из территориальной больницы о том, что с ножевым ранением поступил мужчина. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.
По ее данным, пострадавшим оказался 32-летний Л.Н. Мужчина поступил с диагнозом «проникающая колото-резаная рана брюшной полости».
Он просил принять меры в отношении неизвестной женщины, которая без причины нанесла ему ножевое ранение, после чего скрылась.
В ходе следственно-оперативных мероприятий сотрудники СКМ ОВД Сокулукского района установили личность подозреваемой, ею оказалась 29-летняя Д.Р.
В настоящий момент ее подозревают в покушении на убийство.
Сотрудники милиции устанавливают обстоятельства произошедшего.