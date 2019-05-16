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Происшествия

Депутата, избившего бизнес-партнера арматурой, объявили в розыск

Депутата Жаны-Жерского айыльного кенеша Баткенской области Кыдырбека Айбалаева, который избил своего бизнес-партнера арматурой, объявили в розыск. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

Кыдырбека Айбалаева обвиняют в хулиганстве.

Ранее МВД заявило, что жителя Баткенской области избили в столице в сентябре 2018 года. Трое знакомых увезли его в безлюдное место и били арматурой. Мужчине удалось освободиться и убежать, после он обратился в больницу и госпитализирован. Среди нападавших был депутат Жаны-Жерского айыльного кенеша. Причиной конфликта стали разногласия в бизнесе.
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