Депутата, избившего бизнес-партнера арматурой, объявили в розыск

Депутата Жаны-Жерского айыльного кенеша Баткенской области Кыдырбека Айбалаева, который избил своего бизнес-партнера арматурой, объявили в розыск. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

Кыдырбека Айбалаева обвиняют в хулиганстве.

Ранее МВД заявило, что жителя Баткенской области избили в столице в сентябре 2018 года. Трое знакомых увезли его в безлюдное место и били арматурой. Мужчине удалось освободиться и убежать, после он обратился в больницу и госпитализирован. Среди нападавших был депутат Жаны-Жерского айыльного кенеша. Причиной конфликта стали разногласия в бизнесе.