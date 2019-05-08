В Японии автомобиль врезался в группу маленьких детей

Автомобиль врезался в колонну воспитанников детского сада в возрасте двух-трех лет в городе Оцу (Япония). Об этом сообщило РИА Новости.

По предварительным данным, 15 человек госпитализированы, четверо из них в тяжелом состоянии без сознания.

Инцидент произошел, когда дети находились на прогулке.

Причины происшествия выясняют, по предварительным данным, перед тем как сбить детей, автомобиль столкнулся с другими машинами.

Это второе подобное происшествие в Японии за последние несколько недель. 19 апреля 87-летний водитель врезался на машине в толпу людей в Токио, в результате погибли трехлетняя девочка и ее мать, еще восемь человек пострадали. В больницу попала и 80-летняя жена водителя.