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Происшествия

В Японии автомобиль врезался в группу маленьких детей

Фото © AP Photo/Eugene Hoshiko. Машина японской полиции. Архивное фото

Автомобиль врезался в колонну воспитанников детского сада в возрасте двух-трех лет в городе Оцу (Япония). Об этом сообщило РИА Новости.

По предварительным данным, 15 человек госпитализированы, четверо из них в тяжелом состоянии без сознания.

Инцидент произошел, когда дети находились на прогулке.

Причины происшествия выясняют, по предварительным данным, перед тем как сбить детей, автомобиль столкнулся с другими машинами.

Это второе подобное происшествие в Японии за последние несколько недель. 19 апреля 87-летний водитель врезался на машине в толпу людей в Токио, в результате погибли трехлетняя девочка и ее мать, еще восемь человек пострадали. В больницу попала и 80-летняя жена водителя.
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