23:49
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

Массовую драку в торговом центре устроили китайские спортсмены

Инцидент с массовой дракой произошел в китайской провинции Цзянсу. Таэквондисты показывали в торговом центре приемы, рекламируя спортивную школу, сообщил Sputnik International.

Причина ссоры спортсменов с сотрудниками тренажерного зала не известна. По некоторым данным, отдельные посетители пожаловались на таэквондистов, поскольку те вели себя шумно.

Непонятно, чем закончилась драка, но видно, как спортсмены лежат на полу. «Эта группа практикующих тхэквондо умна для того, чтобы лечь. Они просто не достаточно умны, чтобы сделать это, прежде чем люди начали снимать», — считает один из пользователей.

Другие комментаторы считают, что спортсмены улеглись на пол специально, чтобы добиться защиты от прибывших сотрудников службы безопасности или доказать свою правоту в суде.
Ссылка:
просмотров: 447
Версия для печати
Материалы по теме
В Алайском районе избили инвалидов по слуху. В милиции рассказали за что
Драка с участием сотрудников ГКНБ. Охранник написал встречное заявление
После драки с сотрудниками ГКНБ пострадал милиционер Октябрьского РОВД
Сотрудники ГКНБ подрались с охранниками кафе. Возбуждено уголовное дело
В ЦУМе произошла драка. Милиция выясняет обстоятельства дела
В Бишкеке не поделившие дорогу водители подрались. ГУВД выясняет обстоятельства
Драка силовиков в Балыкчи. Ряд сотрудников прокуратуры лишился должностей
Австралиец отбил свой Mercedes у напавших на него угонщиков
В Балыкчи помощник прокурора ударил инспектора УОБДД
Гибель подростка в Джумгале. МВД сообщило подробности произошедшего
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке сотрудники ГКНБ задержали адвоката за&nbsp;вымогательство взятки В Бишкеке сотрудники ГКНБ задержали адвоката за вымогательство взятки
Незаконное освобождение Азиза Батукаева. Кто проходит по&nbsp;уголовному делу Незаконное освобождение Азиза Батукаева. Кто проходит по уголовному делу
Незаконное освобождение Азиза Батукаева: задержаны врачи, диагностировавшие рак Незаконное освобождение Азиза Батукаева: задержаны врачи, диагностировавшие рак
В&nbsp;Бишкеке мужчина упал с&nbsp;восьмого этажа и&nbsp;погиб В Бишкеке мужчина упал с восьмого этажа и погиб
Бизнес
Смартфоны Xiaomi, Honor и&nbsp;Huawei в&nbsp;рассрочку и&nbsp;без переплат в&nbsp;MegaStore Смартфоны Xiaomi, Honor и Huawei в рассрочку и без переплат в MegaStore
&laquo;Бакай Банк&raquo; продлил акцию по&nbsp;снижению ставок по&nbsp;кредитам «Бакай Банк» продлил акцию по снижению ставок по кредитам
Беспроводные миниатюрные кардиостимуляторы&nbsp;&mdash; здоровье вашего сердца Беспроводные миниатюрные кардиостимуляторы — здоровье вашего сердца
5&nbsp;причин оплачивать услуги через терминалы MegaCom 5 причин оплачивать услуги через терминалы MegaCom