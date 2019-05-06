Массовую драку в торговом центре устроили китайские спортсмены

Инцидент с массовой дракой произошел в китайской провинции Цзянсу. Таэквондисты показывали в торговом центре приемы, рекламируя спортивную школу, сообщил Sputnik International.

Причина ссоры спортсменов с сотрудниками тренажерного зала не известна. По некоторым данным, отдельные посетители пожаловались на таэквондистов, поскольку те вели себя шумно.

Непонятно, чем закончилась драка, но видно, как спортсмены лежат на полу. «Эта группа практикующих тхэквондо умна для того, чтобы лечь. Они просто не достаточно умны, чтобы сделать это, прежде чем люди начали снимать», — считает один из пользователей.

Другие комментаторы считают, что спортсмены улеглись на пол специально, чтобы добиться защиты от прибывших сотрудников службы безопасности или доказать свою правоту в суде.