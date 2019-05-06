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Происшествия

ГКНБ пресек контрабанду ангидрида, из которого производится героин

Сотрудники ГКНБ задержали контрабанду ангидрида уксусной кислоты. Об этом сообщил пресс-центр госкомитета.

«Контрабанду обнаружили в автомашине Daewoo Nexia под управлением 24-летнего жителя Ошской области и 35-летнего иностранца. Во время осмотра в багажнике обнаружили восемь канистр емкостью по 10-13 литров с ангидридом уксусной кислоты. Его вывозили контрабандным путем в одно из соседних государств. Всего изъяли 101 литр», — сообщили в ГКНБ.

Ангидрид используется для производства героина. На 1 килограмм наркотика тратят 0,5 литра ангидрида.

Начато досудебное производство по статье «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта» УК КР. Задержанные водворены в СИЗО ГКНБ.
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