В Алайском районе избили инвалидов по слуху. В милиции рассказали за что

Жители села Корул Алайского района Ошской области избили троих 25-летних парней, посчитав, что те хотят украсть 8-летнего мальчика. Подробности инцидента 24.kg рассказали в УВД Ошской области.

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По данным милиции, пострадавшие продавали календари, где расписаны часы разговения во время священного месяца Рамазана, когда увидели мальчика верхом на ишаке.

Парни захотели сфотографироваться с ослом, но поскольку объяснить, что им нужно, не смогли, стали махать руками и жестикулировать. Ребенок испугался и побежал домой. Он рассказал родителям, что какие-то незнакомые мужчины хотели напасть на него. Родственники мальчика устроили погоню за продавцами. Настигли их и избили. Пострадавшие доставлены в Ошскую городскую больницу с легкими телесными повреждениями. Они написали заявление в милицию, которое зарегистрировано в ЕРПП по статье «Мелкое хулиганство» Кодекса о нарушениях, проводится проверка.

Потерпевшие также заявили, что жители села порочат их честное имя, распространяя информацию, что те якобы хотели причинить вред 8-летнему мальчику. В милицию обратились и родители ребенка. Они требуют принять меры в отношении 25-летних инвалидов по слуху.