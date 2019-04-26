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Происшествия

Схрон оружия. У жителя Иссык-Кульской области найдены ружья и боеприпасы

Сотрудники милиции Иссык-Кульского УВД обнаружили при обыске у 64-летнего жителя Джеты-Огузского района схрон.

По данным управления внутренних дел, в доме жителя села Конкино Джеты-Огузского района А.Т. обнаружили нарезное огнестрельное оружие «Белка», патроны в количестве 52 штук, дымовую шашку, дополнительную пушку к минометному снаряду и прицел от минометного оружия. Все изъятое местный житель хранил незаконно.

В соответствии со статьей 253 «Незаконный оборот оружия, боеприпасов» УК КР начато досудебное производство.

Проводятся следственные мероприятия. Назначена судебно-баллистическая экспертиза.

В милиции отметили, что, кроме этого, выявили еще три факта хранения оружия. У 56-летнего жителя села Эшперов Тонского района изъяли нарезное огнестрельное оружие «ТОЗ-8» и два гладкоствольных ружья «ИЖ-17».

Кроме этого, у жителей села Челпек Ак-Суйского района 40-летнего С.Нурлана и 25-летнего О.Нурсултана нашли нарезное огнестрельное оружие «Белка» и гладкоствольное ружье.

Ведется досудебное производство и назначены судебно-баллистические экспертизы.
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