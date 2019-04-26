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Происшествия

Сотрудники ГКНБ подрались с охранниками кафе. Возбуждено уголовное дело

В Бишкеке сотрудники девятой службы ГКНБ подрались с работниками охраны кафе. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Инцидент произошел сегодня ночью примерно в 00.30.

«Известно, что в драке пострадал один сотрудник охраны, который получил ножевое ранение. Однако госпитализирован ли потерпевший, неизвестно», — сказали редакции.

В Генеральной прокуратуре заявили, что инцидент зарегистрирован в Едином реестре проступков и преступлений по статье «Хулиганство» УК КР. Отметим, что регистрация в ЕРПП означает автоматическое возбуждение уголовного дела.
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