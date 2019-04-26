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Происшествия

Кыргызстанец погиб на стройке в Санкт-Петербурге

Фото «Мойка78». Перевернувшийся экскаватор на месте разбора «Северной короны»

В Санкт-Петербурге во время демонтажа гостиницы «Северная корона», расположенной на набережной реки Карповки, погиб 37-летний гражданин Кыргызстана. Об этом сообщили российские СМИ.

Вчера на территории строительной площадки при демонтаже здания гостиницы «Северная корона» произошло проседание грунта. В результате перевернулся экскаватор, находившийся внутри водитель, 37-летний кыргызстанец, погиб на месте происшествия.

По факту инцидента возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ» УК РФ.

Гостиницу-долгострой «Северная корона» начали сносить еще в конце декабря 2018 года. Строительство гостиницы начали в 1988 году, однако забросили из-за недостаточного финансирования.
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