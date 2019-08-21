18:51
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

В Санкт-Петербурге гражданин Кыргызстана отравился неизвестным веществом

В Санкт-Петербурге 23-летний гражданин Кыргызстана отравился неизвестным психотропным веществом и скончался. Об этом сообщило ИА «Невские новости».

Медики сообщили, что к ним с Фарфоровской улицы с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и отравлением поступил молодой человек. Он проживал на Московском шоссе, на миграционном учете в Петербурге и Ленобласти не состоял.

Посмертный диагноз — закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, острая эпидуральная гематома правого полушария и аспирационный синдром.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ссылка:
просмотров: 184
Версия для печати
Материалы по теме
В Москве утонула 18-летняя девушка из Джалал-Абада
Кыргызстанец погиб на стройке в Санкт-Петербурге
Скончавшийся курьер сервиса доставки «Яндекс.Еда» был уроженцем Кыргызстана
Кыргызстанец, найденный на берегу реки в Санкт-Петербурге, умер в больнице
В Москве погиб 24-летний кыргызстанец
Пострадавший при пожаре во Владимирской области кыргызстанец скончался
Пострадавший в пожаре в России гражданин Кыргызстана в крайне тяжелом состоянии
Кыргызстанцы пострадали во время пожара во Владимирской области России
Гражданин Кыргызстана погиб в ДТП в Самарской области
Груз 200. Правозащитник предлагает способ борьбы с нечистоплотными бизнесменами
Популярные новости
Водитель оставил ключи в&nbsp;замке зажигания и&nbsp;моментально поплатился за&nbsp;это Водитель оставил ключи в замке зажигания и моментально поплатился за это
В&nbsp;западной части Бишкека пожар. Горит склад В западной части Бишкека пожар. Горит склад
На&nbsp;Иссык-Куле сошел сель На Иссык-Куле сошел сель
Милиция ищет виновника ДТП на&nbsp;автодороге Бишкек&nbsp;&mdash; Ош, в&nbsp;котором погибла семья Милиция ищет виновника ДТП на автодороге Бишкек — Ош, в котором погибла семья
Бизнес
В&nbsp;международном аэропорту &laquo;Манас&raquo; возобновляется рейс Бишкек&nbsp;&mdash; Дели&nbsp;&mdash; Бишкек В международном аэропорту «Манас» возобновляется рейс Бишкек — Дели — Бишкек
Новый MegaStore в&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; уже распахнул свои двери Новый MegaStore в аэропорту «Манас» уже распахнул свои двери
&laquo;Умная&raquo; оплата налога на&nbsp;автотранспорт без комиссии через MegaPay «Умная» оплата налога на автотранспорт без комиссии через MegaPay
&laquo;Бакай Банк&raquo; выпустил новую карту Исламского финансового центра «Бакай Банк» выпустил новую карту Исламского финансового центра