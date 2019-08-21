В Санкт-Петербурге гражданин Кыргызстана отравился неизвестным веществом

В Санкт-Петербурге 23-летний гражданин Кыргызстана отравился неизвестным психотропным веществом и скончался. Об этом сообщило ИА «Невские новости».

Медики сообщили, что к ним с Фарфоровской улицы с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и отравлением поступил молодой человек. Он проживал на Московском шоссе, на миграционном учете в Петербурге и Ленобласти не состоял.

Посмертный диагноз — закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, острая эпидуральная гематома правого полушария и аспирационный синдром.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.