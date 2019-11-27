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Происшествия

В Ленинградской области кыргызстанец разбился насмерть, упав с моста

В Ленинградской области кыргызстанец разбился насмерть, упав с моста. Об этом сообщила пресс-служба посольства Кыргызстана в России.

Следственный отдел города Тосно проверяет обстоятельства трагедии и в течение 30 дней решит вопрос о возбуждении уголовного дела или отказа в нем.

«22 ноября в полицию поступило сообщение об обнаружении трупа 43-летнего К.Т.Ж. Его нашли на автодороге с телесными повреждениями. По предварительному заключению, мужчина скончался от падения с высоты. Кыргызстанец работал водителем в филиале АК «Идж Ичташ Асталди Иджа Иншаат Аноним Ширкети». Фирма взяла на себя все расходы по отправке груза-200 в Кыргызстан и приобрела билеты сопровождающему лицу. С учетом того, что у мужчины остались дети, фирма выплатит компенсацию и перечислит всю зарплату. Канцелярия посольства дополнительно прорабатывает вопрос о выплате компенсации со стороны страховой компании», — сообщили в посольстве.
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