В Ленинградской области кыргызстанец разбился насмерть, упав с моста. Об этом сообщила пресс-служба посольства Кыргызстана в России.

Следственный отдел города Тосно проверяет обстоятельства трагедии и в течение 30 дней решит вопрос о возбуждении уголовного дела или отказа в нем.

«22 ноября в полицию поступило сообщение об обнаружении трупа 43-летнего К.Т.Ж. Его нашли на автодороге с телесными повреждениями. По предварительному заключению, мужчина скончался от падения с высоты. Кыргызстанец работал водителем в филиале АК «Идж Ичташ Асталди Иджа Иншаат Аноним Ширкети». Фирма взяла на себя все расходы по отправке груза-200 в Кыргызстан и приобрела билеты сопровождающему лицу. С учетом того, что у мужчины остались дети, фирма выплатит компенсацию и перечислит всю зарплату. Канцелярия посольства дополнительно прорабатывает вопрос о выплате компенсации со стороны страховой компании», — сообщили в посольстве.