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Общество

Родственники погибшего в Москве кыргызстанца решили не привозить тело на родину

Погибшего на стройке во время пожара кыргызстанца похоронят в Москве. Об этом 24.kg сообщили в посольстве Кыргызстана в России.

Уточняется, что родственники 39-летнего Ш.Б. решили не привозить его тело на родину.

«Известно, что погибший родом из Кара-Суйского района. Расходы по захоронению возьмет на себя работодатель. Кроме того, руководство выделит определенную компенсацию семье кыргызстанца. Также финансовую помощь окажут соотечественники», — отметили в дипмиссии.

Напомним, что 5 апреля в Москве во время пожара погиб кыргызстанец. Возгорание произошло на стройке больницы для пациентов, зараженных коронавирусом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149849/
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