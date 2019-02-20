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В Госагентстве охраны окружающей среды выявили нарушения на 15,3 миллиона сомов

В Государственном агентстве охраны окружающей среды и лесного хозяйства Кыргызстана выявили финансовые нарушения на 15,3 миллиона сомов. Об этом сообщила пресс-служба Счетной палаты.

По ее данным, в ведомстве провели аудит использования бюджетных, специальных и иных средств за 2016 год. В итоге обнаружили недостачу товарно-материальных ценностей и денежных средств на 500 тысяч сомов, нарушения и недостатки при расходовании средств, включая необоснованные выплаты зарплаты, завышение объемов строительно-монтажных работ, нецелевое использование средств, сокрытую по учету дебиторскую и завышенную кредиторскую задолженность на 13,8 миллиона сомов.

Из общей суммы финансовых нарушений восстановлению подлежит 13,5 миллиона сомов. Возмещено 1,8 миллиона сомов.

Установлены резервы и потери бюджета на 91,5 миллиона сомов, нерационально использованные средства на 7,9 миллиона сомов. Из них восстановлению подлежит 5,8 миллиона сомов, возмещено 2,8 миллиона сомов.
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