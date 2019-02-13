В бюджетных учреждениях четырех городов Кыргызстана нашли финансовые нарушения

В бюджетных учреждениях и муниципальных предприятиях Кара-Куля, Майлуу-Суу, Сулюкты и Кызыл-Кии выявили финансовые нарушения. Об этом сообщила пресс-служба Счетной палаты.

По ее данным, проведены аудиты составления и исполнения бюджетов городов. По их результатам в бюджетных учреждениях и муниципальных предприятиях Кара-Куля за 2016-2017 годы выявили финансовые нарушения на 3 миллиона 406,7 тысячи сомов. Из них 1 миллион 798,5 тысячи сомов составили дополнительно начисленные доходы в бюджет, 898 тысяч — необоснованное списание товарно-материальных ценностей.

Из общей суммы финансовых нарушений восстановлению подлежат 2 миллиона 727,5 тысячи сомов. В ходе аудита возмещено 924,2 тысячи.

Кроме того, выявлены резервы и потери бюджета на 1 миллион 16,6 тысячи сомов, нерационально использованные средства — 1 миллион 475 тысяч.

В Майлуу-Суу установлены финансовые нарушения на 3 миллиона 44,8 тысячи сомов. В том числе факты необоснованных выплат зарплаты — на 928,1 тысячи, сокрытые дебиторская и завышенная кредиторская задолженности — на 1 миллион 910,9 тысячи сомов.

Из общей суммы финансовых нарушений возмещению подлежат 1 миллион 987,4 тысячи сомов, из которых 310,1 тысячи восстановлены в ходе аудита.

В Сулюкте выявили финансовые нарушения на 457 тысяч сомов. Завышение объемов и стоимости строительно-монтажных работ составило 197,9 тысячи, необоснованное списание товарно-материальных ценностей — на 84,2 тысячи сомов. Из выявленной суммы в ходе аудита возместили 142,8 тысячи. Кроме того, аудит выявил резервы и потери бюджета на 1 миллион 426,6 тысячи сомов.

В Кызыл-Кие за 2016-й установлены финансовые нарушения в виде необоснованного списания товарно-материальных ценностей и денежных средств, нецелевого использования государственных средств на 149,6 тысячи сомов. Вся сумма восстановлена. Потери бюджета составили 388,7 тысячи сомов.