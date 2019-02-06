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Происшествия

В Чон-Алае лавина накрыла машину. Спасатели вытащили двух людей

В Чон-Алайском районе на автотрассе Сары-Таш — Дароот-Коргон — Карамык 5 февраля дважды сошла снежная лавина. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Уточняется, что лавина накрыла автомобиль, в котором находились два человека. Им помогли выбраться сотрудники дорожно-эксплуатационного предприятия.

«Позже приехавшие на место спасатели вытащили сам автомобиль. Первая снежная лавина объемом 600 кубометров сошла в 18.40, вторая объемом 700 кубометров — в 19.34. Дорогу Сары-Таш — Дароот-Коргон — Карамык расчистили в 20.15», — отметили в ведомстве.
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