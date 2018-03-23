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Общество

На автодороге Бишкек — Ош из-за риска схода лавин ограничат проезд

На автодороге Бишкек — Ош ограничат проезд. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Как отмечается, в связи с неустойчивой погодой и повышенным температурным фоном на трассе возросла угроза схода снежных лавин. Поэтому 23-27 марта с 21.00 до 6.00 на постах «Сосновка» Жайылского района, «Арал» Токтогульского района и на перевале Отмок в Таласском районе она будет закрыта для движения всех видов транспорта. В 6.00 посты вновь будут открывать для проезда.

Сохраняется угроза схода лавин на участках дорог:

Бишкек — Ош: 121-137-й, 198-265-й и 355-370-й километры;

Ала-Бука — Каныш-Кыя: 68-99-й километры;

Красная Горка — Ак-Таш: 1-4-й километры;

Бишкек — Нарын — Торугарт: 289-й километр;

Казарман — Актал-Чат: 67-94-й километры;

Арал — Суусамыр: 8-21-й километры;

Мырза-Аке — Кара-Кульджа — Алайкуу: 45-90-й километры, 145-150-й километры;

Каракол — Энильчек: 45-90-й километры;

Ийри-Суу: 42-44-й километры.

«При проезде лавиноопасных участков необходимо соблюдать дистанцию в 500 метров между транспортными средствами», — напомнили в МЧС.
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