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В Кыргызстане компания недоплатила таможенных платежей на 1 миллион сомов

В Кыргызстане выявили очередной факт недостоверного декларирования. Об этом сообщили в Государственной таможенной службе.

По ее данным, сотрудники Юго-Западной таможни провели досмотр товаров на месте таможенного оформления «БИМИ Ош Сервис». При осмотре установлено несоответствие заявленных по документам товаров из Китая у ОсОО «Т». Разница таможенных платежей составила свыше 1 миллиона сомов.

Материалы передали в следственный отдел Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями по Ошской области.
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