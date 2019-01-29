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Сюжет: Афера с НДС (14)

В Кыргызстане компания недоплатила таможенных платежей на 14,2 миллиона сомов

В Кыргызстане выявили факт уклонения от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере. Об этом сообщили в Государственной таможенной службе.

По ее данным, во время проверки возможных фактов незаконного ввоза товаров и транспортных средств на таможенную территорию Евразийского экономического союза таможенники проверили ОсОО «Е.Г.». Выяснилось, что компанию незаконно освободили от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС).

Общую сумму ущерба оценили в 14 миллионов 203,8 тысячи сомов.

Материалы направили в Генеральную прокуратуру для рассмотрения и принятия решения.
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