В 2018 году таможня Кыргызстана увеличила сбор платежей на 22 процента

В 2018 году в Кыргызстане собрали таможенных платежей на 22 процента, или 7,5 миллиарда сомов, больше, чем в 2017-м. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель Государственной таможенной службы Алмаз Онолбеков.

По его словам, изначально ГТС установили план в 39,8 миллиарда сомов. Это на 16,4 процента, или 5,6 миллиарда сомов, больше, чем в 2017-м. По итогам 9 месяцев 2018 года его увеличили на 3,7 миллиарда сомов, поставив таможне задачу пополнить бюджет на 43,5 миллиарда сомов.

По итогам 2018 года Таможенная служба собрала 41,7 миллиарда сомов платежей.

«В итоге в бюджет поступило на 1,8 миллиарда сомов меньше скорректированного плана. Это связано с недопоступлением ввозной таможенной пошлины от стран ЕАЭС. Так, вместо 17,6 миллиарда сомов перечислили 16,2 миллиарда сомов», — заявил Алмаз Онолбеков.