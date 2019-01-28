14:33
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Экономика

В 2018 году таможня Кыргызстана увеличила сбор платежей на 22 процента

В 2018 году в Кыргызстане собрали таможенных платежей на 22 процента, или 7,5 миллиарда сомов, больше, чем в 2017-м. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель Государственной таможенной службы Алмаз Онолбеков.

По его словам, изначально ГТС установили план в 39,8 миллиарда сомов. Это на 16,4 процента, или 5,6 миллиарда сомов, больше, чем в 2017-м. По итогам 9 месяцев 2018 года его увеличили на 3,7 миллиарда сомов, поставив таможне задачу пополнить бюджет на 43,5 миллиарда сомов.

По итогам 2018 года Таможенная служба собрала 41,7 миллиарда сомов платежей.

«В итоге в бюджет поступило на 1,8 миллиарда сомов меньше скорректированного плана. Это связано с недопоступлением ввозной таможенной пошлины от стран ЕАЭС. Так, вместо 17,6 миллиарда сомов перечислили 16,2 миллиарда сомов», — заявил Алмаз Онолбеков.
Ссылка:
просмотров: 1378
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане компания недоплатила таможенных платежей на 1 миллион сомов
В 2018 году таможенники выявили 1,6 тысячи таможенных правонарушений
Главный таможенник заявляет, что серого импорта в Кыргызстане нет
В Кыргызстане предпринимателя поймали на уклонении от уплаты таможенных платежей
Новая коррупционная схема? Бизнесу выгоднее ввозить товары через Казахстан
Глава таможни Кыргызстана опроверг сообщения о массовом увольнении сотрудников
Глава таможни Кыргызстана не стал комментировать задержание своего заместителя
Алмаз Онолбеков: Политизированности в таможне Кыргызстана сегодня нет
В 2018 году таможня Кыргызстана планирует собрать 43,2 миллиарда сомов
В Кыргызстане отметили резкий рост импорта товаров из Китая
Популярные новости
В&nbsp;какой стране Центральной Азии самая комфортная жизнь В какой стране Центральной Азии самая комфортная жизнь
Доллар в&nbsp;Кыргызстане вновь подорожал Доллар в Кыргызстане вновь подорожал
Кыргызстан стал монополистом на&nbsp;текстильном рынке ЕАЭС Кыргызстан стал монополистом на текстильном рынке ЕАЭС
Инвестиции в&nbsp;Кыргызстан. Узбекистан как пример для подражания Инвестиции в Кыргызстан. Узбекистан как пример для подражания
Бизнес
Общественный совет ФУГИ заслушал отчет о&nbsp;перспективах развития MegaCom Общественный совет ФУГИ заслушал отчет о перспективах развития MegaCom
MegaCom сообщает о&nbsp;приостановлении приема платежей через &laquo;Мобильник&raquo; MegaCom сообщает о приостановлении приема платежей через «Мобильник»
Смартфоны HONOR в&nbsp;рассрочку без процентов и&nbsp;переплаты в&nbsp;O!Store Смартфоны HONOR в рассрочку без процентов и переплаты в O!Store
Как купить смартфон мечты без первоначального взноса и&nbsp;переплат Как купить смартфон мечты без первоначального взноса и переплат