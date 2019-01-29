14:04
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

В Бишкеке карета скорой помощи попала в ДТП

Карета скорой помощи Центра семейной медицины Чуйской области попала в ДТП. Она единственная круглосуточно обслуживает Аламединский район. Информацию об этом 24.kg подтвердил заведующий районным отделением скорой помощи Кубат Нурматов.

По его информации, ДТП произошло вчера в Бишкеке на пересечении улиц Московской и Тыныстанова.

«Мы везли пациента с носовым кровотечением в лор-отделение Национального госпиталя. Наш автомобиль ехал с включенной сиреной, когда водитель иномарки врезался в нас. После госпитализации больного обратились в отделение нейротравмы, сделали рентген, диагностировали сотрясение головного мозга и ушибы мягких тканей различной тяжести у врачей. Пациент в ДТП не пострадал», — отметил Кубат Нурматов.

По его словам, обе машины поставили на штрафстоянку до выяснения ситуации. У скорой сильно пострадал бампер, разбита фара. Виновник пообещал оплатить ремонт и лечение.
Ссылка:
просмотров: 1548
Версия для печати
Материалы по теме
Список самых опасных для водителей и пешеходов стран Европы возглавила Австрия
Дело о ДТП с военным авиабазы ОДКБ «Кант» передали в Генпрокуратуру России
В Бишкеке автобус сбил школьницу. Девочка госпитализирована
В Польше полицейский спровоцировал аварию, чтобы спасти голубя
В Ноокате после столкновения грузовика с легковушкой погибли три человека
ДТП с российским военным. Виновник хочет оплатить семье погибшей 500 тысяч сомов
В Таласе в аварии погиб мужчина, еще двое пострадали
В Бишкеке Mercedes столкнулся с автобусом
На Иссык-Куле в результате ДТП погибли два человека, еще четверо пострадали
В ДТП на трассе Бишкек — Нарын — Торугарт погибли два человека
Популярные новости
Погибший под колесами 11-летний мальчик. За&nbsp;рулем авто был сотрудник милиции Погибший под колесами 11-летний мальчик. За рулем авто был сотрудник милиции
Раненный в&nbsp;перестрелке Дастан Бейшенкулов подтвердил родство с&nbsp;депутатом Раненный в перестрелке Дастан Бейшенкулов подтвердил родство с депутатом
В&nbsp;селе Новопавловка сбили школьника. Мальчик погиб В селе Новопавловка сбили школьника. Мальчик погиб
В&nbsp;Бишкеке задержали женщину, призывавшую на&nbsp;митинге убивать китайцев В Бишкеке задержали женщину, призывавшую на митинге убивать китайцев
Бизнес
Общественный совет ФУГИ заслушал отчет о&nbsp;перспективах развития MegaCom Общественный совет ФУГИ заслушал отчет о перспективах развития MegaCom
MegaCom сообщает о&nbsp;приостановлении приема платежей через &laquo;Мобильник&raquo; MegaCom сообщает о приостановлении приема платежей через «Мобильник»
Смартфоны HONOR в&nbsp;рассрочку без процентов и&nbsp;переплаты в&nbsp;O!Store Смартфоны HONOR в рассрочку без процентов и переплаты в O!Store
Как купить смартфон мечты без первоначального взноса и&nbsp;переплат Как купить смартфон мечты без первоначального взноса и переплат