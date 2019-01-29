В Бишкеке карета скорой помощи попала в ДТП

Карета скорой помощи Центра семейной медицины Чуйской области попала в ДТП. Она единственная круглосуточно обслуживает Аламединский район. Информацию об этом 24.kg подтвердил заведующий районным отделением скорой помощи Кубат Нурматов.

По его информации, ДТП произошло вчера в Бишкеке на пересечении улиц Московской и Тыныстанова.

«Мы везли пациента с носовым кровотечением в лор-отделение Национального госпиталя. Наш автомобиль ехал с включенной сиреной, когда водитель иномарки врезался в нас. После госпитализации больного обратились в отделение нейротравмы, сделали рентген, диагностировали сотрясение головного мозга и ушибы мягких тканей различной тяжести у врачей. Пациент в ДТП не пострадал», — отметил Кубат Нурматов.

По его словам, обе машины поставили на штрафстоянку до выяснения ситуации. У скорой сильно пострадал бампер, разбита фара. Виновник пообещал оплатить ремонт и лечение.