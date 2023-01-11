21:46
USD 89.32
EUR 97.18
RUB 0.99
Общество

Уволенный после убийства Бурулай Марлис Асанов возглавил УВД города Ош

Начальником УВД Оша стал Марлис Асанов. Соответствующий приказ подписал глава МВД Улан Ниязбеков.

Известно, что ранее Марлис Асанов возглавлял УВД Таласской области.

Напомним, полковник милиции в 2018 году был заместителем ГУВД Чуйской области. После убийства Бурулай Турдалиевой его освободили от занимаемой должности.

27 мая 2018 года 19-летнюю Бурулай Турдалиеву убили в РОВД Жайылского района. Марс Бодошев, укравший девушку с целью принудить ее к браку, осужден на 20 лет лишения свободы. Также по делу проходили сотрудники милиции. Троих сотрудников УОБДД суд признал виновными и оштрафовал на 260 тысяч сомов каждого. С них солидарно взыскали 100 тысяч сомов в качестве морального ущерба в пользу потерпевшего Турдали Кожоналиева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/255311/
просмотров: 4346
Версия для печати
Материалы по теме
Протест сотрудников патрульной милиции. В Ош выехал замминистра внутренних дел
Представился чекистом и забрал 158 тысяч сомов. Задержан лжесотрудник ГКНБ
Цифровизация. В Оше составили электронные административные паспорта районов
В городе Ош за полгода по коррупции возбудили 49 уголовных дел
Брат начальника УВД города Ош опровергает обвинения в мошенничестве
Двух 17-летних жителей города Ош подозревают в изнасиловании девушки
Пьяный милиционер пытался задержать мужчину. В УВД Оша прокомментировали видео
Продал чужие бассейн и каток. В городе Ош иностранца подозревают в мошенничестве
В Оше сбежал подозреваемый в сбыте наркотиков. Милиция просит помощи в поисках
В городе Ош разыскивают подозреваемого в убийстве
Популярные новости
Немного снега и&nbsp;небольшие морозы. Какая погода ждет кыргызстанцев в&nbsp;феврале Немного снега и небольшие морозы. Какая погода ждет кыргызстанцев в феврале
Еще два новых автобусных маршрута запускают в&nbsp;Бишкеке. Схемы движения Еще два новых автобусных маршрута запускают в Бишкеке. Схемы движения
Первоклассники Бишкека уйдут на&nbsp;дополнительные каникулы. Стало известно когда Первоклассники Бишкека уйдут на дополнительные каникулы. Стало известно когда
В&nbsp;Бишкеке ненадолго потеплеет, но&nbsp;потом снова пойдет снег В Бишкеке ненадолго потеплеет, но потом снова пойдет снег
Бизнес
Ежегодная новогодняя акция суперпризов от&nbsp;Samsung Electronics успешно завершена! Ежегодная новогодняя акция суперпризов от Samsung Electronics успешно завершена!
Удобно и&nbsp;просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay Удобно и просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay
Бесплатный способ перевода денег из&nbsp;России в&nbsp;Кыргызстан Бесплатный способ перевода денег из России в Кыргызстан
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; проводит работы для бесперебойной подачи газа в&nbsp;Оше «Газпром Кыргызстан» проводит работы для бесперебойной подачи газа в Оше
3 февраля, суббота
21:32
Устали от шума. Бишкекчанин жалуется на музыку ночного клуба Устали от шума. Бишкекчанин жалуется на музыку ночного...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 4 февраля: облачно, без осадков
20:42
В Кыргызстане хотят разводить бельгийских коров. Дают много мяса
20:14
Кыргызстанцы смогут бесплатно обучаться в вузах Ирана. Идут переговоры
19:40
Сборная Кыргызстана по футзалу обыграла команду чемпионата Каталонии