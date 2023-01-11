Уволенный после убийства Бурулай Марлис Асанов возглавил УВД города Ош

Начальником УВД Оша стал Марлис Асанов. Соответствующий приказ подписал глава МВД Улан Ниязбеков.

Известно, что ранее Марлис Асанов возглавлял УВД Таласской области.

Напомним, полковник милиции в 2018 году был заместителем ГУВД Чуйской области. После убийства Бурулай Турдалиевой его освободили от занимаемой должности.

27 мая 2018 года 19-летнюю Бурулай Турдалиеву убили в РОВД Жайылского района. Марс Бодошев, укравший девушку с целью принудить ее к браку, осужден на 20 лет лишения свободы. Также по делу проходили сотрудники милиции. Троих сотрудников УОБДД суд признал виновными и оштрафовал на 260 тысяч сомов каждого. С них солидарно взыскали 100 тысяч сомов в качестве морального ущерба в пользу потерпевшего Турдали Кожоналиева.