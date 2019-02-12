Убийство Бурулай. Осужденный Марс Бодошев просит оправдать его

Осужденный за убийство 19-летней Бурулай Турдалиевой Марс Бодошев обжаловал приговор в Бишкекском городском суде. Об этом 24.kg сообщила адвокат потерпевшей стороны Эсения Рамазанова.

По ее словам, Марс Бодошев признает, что украл девушку один раз, но затем вернул ее. События 27 мая 2018 года обвиняемый не признает.

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«Марс Бодошев не согласен с приговором. Он не признает убийство и кражу невесты 27 мая прошлого года. В жалобе обвиняемый указал, что девушка якобы сама согласилась сесть к нему в машину. При этом Марс Бодошев признает, что украл Бурулай 4 мая 2018-го, но затем вернул ее. Второй фигурант дела Акмат Сеитов тоже просит его оправдать», — рассказала Эсения Рамазанова.

Напомним, что 27 мая 19-летнюю Бурулай Турдалиеву убили в РОВД Жайылского района. По версии следствия, Марс Бодошев, укравший девушку с целью принудить ее к браку, нанес ножевые ранения сначала ей, а затем себе. Свердловский районный суд признал обоих фигурантов виновными и приговорил Марса Бодошева к 20 годам колонии, а его приятеля Акмата Сеитова — к семи годам лишения свободы.