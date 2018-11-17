Выстрел в депутата Лейлекского кенеша. Потерпевший скончался

Раненный в Лейлеке Баткенской области депутат местного кенеша скончался. Информацию об этом подтвердил аким района Баймурат Бекмуратов.

По его словам, Кубаныч Баянов скончался сегодня.

«После ранения состояние Кубаныча Баянова было очень тяжелым. Погибшего похоронят сегодня. Преступника еще не нашли», — сказал Баймурат Бекмуратов.

5 ноября неизвестные выстрелили в спину депутату местного кенеша. Инцидент произошел около его дома в селе Арка-2. Стрелявший скрылся. Милиция возбудила уголовное дело.