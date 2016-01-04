Тут если что и случаетcя, то только с нами

Каждый год 1 января анимационная студия «Мельница» выпускает продолжения одной из своих франшиз. В этом году настал черед мультфильма «Иван Царевич и Серый Волк». На экраны вышла третья часть истории.

На сей раз история начинается с того, что Царю, отпраздновавшему 150-летие, надоело править Тридевятым царством. С легкоузнаваемой аналогией «Я устал. Я ухожу» он отправляется на заслуженный отдых, а дело передает зятю Ивану, которому помогает Серый Волк. Иван только входит во вкус новой должности, как жена его, Василиса, вспоминает, что после свадьбы прошло три года, а в свадебном путешествии они так и не были.

Спорить с женщиной – себе дороже. В итоге семейство вместе с Волком и Ученым Котом отправляется в евротур на ковре-самолете. Правда, править-то все равно кто-то должен, ну а в качестве заместителя нет никого лучше, чем… Пугало!

Начинается путешествие, сопровождающееся непрекращающимися шутками. И тут происходит совмещение царской Руси и современности. Подушки безопасности на ковре самолете, правильно и неправильно наклоненные башни и пиво в подарок от немцев - все это выглядит очень комично.

Только Василиса вошла во вкус и прикупила себе нарядов, как выясняется, что в Тридевятом царстве открыто уникальное месторождение повидла. Герои спешно возвращаются домой. А там с легкой руки Пугала Пал Палыча уже и дворцы новые построены, и театр, и даже краеведческий музей. Правда, все новшества заметны при одном условии – если съесть повидло. В итоге душа Ивана благодаря нехитрым манипуляциям Пугала переселяется в заводную обезьянку, чем-то напоминающую его самого. А вот Пугало, теперь уже в образе Ивана, готовится захватить весь мир с помощью повидла.

Тут в дело вмешивается старый царь, который находит противоядие против повидловой заразы. Далее, по логике жанра, следует кульминационная драка главных героев со злом и победа над ним.

Сюжет, конечно, смешной благодаря своей неадекватности, каким-то инновациям и неожиданным действиям героев, порой нереальным и необычным для персонажей наших мультов. Но все равно с середины фильма хочется встать и уйти. Дети в зале откровенно зевают, а взрослые все время ждут, что вот сейчас произойдет что-то действительно потрясающее. Но этого не происходит. Из кинотеатра так и уходишь с чувством недосказанности и недосмотренности.

Хотя «Иван Царевич и Серый Волк-3» - это все же новогодний детский мультфильм, а потому не стоит ждать от него чего-то шедеврального. Легкий, занимательный мультфильм, который отлично подойдет для семейного просмотра в новогодние праздники, когда охота расслабиться и забыть о жизненных проблемах, посмеяться над приключениями Ивана Царевича и его команды.

Иван Царевич и Серый Волк-3

Россия, 2015 год, 76 минут

Режиссер: Дарина Шмидт

Жанр: мультфильм, приключения, семейный