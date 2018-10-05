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Официально

О внесении изменения в постановление правительства Кыргызской Республики

О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о порядке строительства, приемки и технологического присоединения малых гидроэлектростанций к электрическим сетям» от 28 июля 2009 года № 476

В целях совершенствования нормативной правовой базы Кыргызской Республики в сфере регулирования предпринимательской деятельности, в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О нормативных правовых актах Кыргызской Республики», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о порядке строительства, приемки и технологического присоединения малых гидроэлектростанций к электрическим сетям» от 28 июля 2009 года № 476 следующее изменение:

в Положении о порядке строительства, приемки и технологического присоединения малых гидроэлектростанций к электрическим сетям, утвержденном указанным постановлением:

- в пункте 12 раздела 3 слова «Государственное агентство по архитектуре и строительству при Правительстве Кыргызской Республики» заменить словами «уполномоченный государственный орган по экологической и технической безопасности».

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
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