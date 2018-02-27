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Внесены изменения в Закон «О государственной поддержке кинематографии КР»

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О государственной поддержке кинематографии Кыргызской Республики».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 10 января 2018 года в целях уточнения и устранения противоречий в законодательстве в сфере кинематографии.

В частности, часть 6 статьи 3 Закона изложен в новой редакции, согласно которому «Продюсер фильма — физическое или юридическое лицо, взявшее на себя инициативу и ответственность за финансирование, производство и прокат фильма, кроме лиц, занимающих государственные должности в кинопроизводящих организациях, финансируемых из республиканского бюджета».

В целях исключения противоречий между 5 и 6 статьями Закона, в часть 2 статьи 5 внесены изменения о том, что цензура аудиовизуальных произведений не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 6 настоящего Закона.

Часть 1 статьи 6 изложена в следующей редакции:

«Концепция фильма не должна призывать к насильственному изменению существующего конституционного строя, нарушению суверенитета и территориальной целостности государства; к пропаганде войны, насилия и жестокости; к разжиганию национальной, этнической, расовой, социальной, религиозной вражды; к национальной или сословной исключительности, нетерпимости. Не допускается включение в фильм сцен порнографического содержания».

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
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