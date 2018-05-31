Подписан Закон «О внесении изменения в Налоговый кодекс Кыргызской Республики»

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон «О внесении изменения в Налоговый кодекс Кыргызской Республики».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 18 апреля 2018 года.

Цель Закона — защита прав и законных интересов налогоплательщиков Кыргызской Республики в сфере образования. В соответствии с Законом налогоплательщики, имеющие на иждивении троих и более человек, не достигших 24 лет, получающих образование в дошкольных, школьных, среднеспециальных и высших учебных заведениях, могут получать социальные выплаты на образование иждивенцев, не превышающие 25 процентов от суммы налоговой базы.

Кроме того, эта возможность получения вычета платежей ограничивается не только социальными выплатами образовательным организациям, имеющим лицензии государственного органа, но также распространяется на платежи, выплачиваемые советам попечителей.

Закон вступает в силу по истечении 15 дней со дня официального опубликования.