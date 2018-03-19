Постановление Правительства КР № 133 от 14 марта 2018 года



О внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики в целях приведения в соответствие с Законом Кыргызской Республики «О всеобщей воинской обязанности граждан Кыргызской Республики, о военной и альтернативной службах»

В целях приведения некоторых решений Правительства Кыргызской Республики в соответствие с Законом Кыргызской Республики

«О всеобщей воинской обязанности граждан Кыргызской Республики,

о военной и альтернативной службах», в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о порядке прохождения альтернативной службы гражданами Кыргызской Республики» от 18 мая 2009 года № 306 следующие изменения:

в Положении о порядке прохождения альтернативной службы гражданами Кыргызской Республики, утвержденном вышеуказанным постановлением:

— в пункте 2 слова «, учитывая их религиозные убеждения, семейное положение, наличие судимости или состояние здоровья» заменить словами «, учитывая их религиозные убеждения, семейное положение или желание выполнять общественно полезные работы»;

— пункт 8 дополнить абзацем шестым следующего содержания:

«- направить по месту жительства в исполнительные органы местного самоуправления лиц, призванных по религиозным убеждениям, а также лиц, изъявивших желание выполнять общественно полезные работы, в соответствии с именным списком.»;

— пункт 10 признать утратившим силу;

— пункт 11 дополнить абзацами следующего содержания:

«Исполнительные органы местного самоуправления распределяют служащих альтернативной службы по местам выполнения общественно полезных работ.

В органах местного самоуправления ведется учет часов и видов выполненных общественно полезных работ служащими альтернативной службы согласно актам выполненных работ, в которых указывается объем выполненных общественно полезных работ. Акты составляются и подписываются должностными лицами органов местного самоуправления и организаций, учреждений, на территории которых были выполнены работы.

Исполнительные органы местного самоуправления ежеквартально, а также после выполнения служащим альтернативной службы общественно полезных работ в количестве 108 часов выдают ему справки о количестве отработанных часов и выполненных работах.»;

— пункт 13 дополнить абзацем пятым следующего содержания:

«- выполнять общественно полезную работу, определенную исполнительными органами местного самоуправления, и ежеквартально представлять в соответствующий военный комиссариат справку о количестве отработанных часов.»;

— пункт 24 изложить в следующей редакции:

«24. Служащие альтернативной службы, выслужившие установленные Законом сроки, кроме граждан, являющихся членами зарегистрированной религиозной организации, вероучение которой не допускает пользование оружием и службу в Вооруженных Силах, увольняются в запас приказами военного комиссара на основании приказа руководителя уполномоченного государственного органа, ведающего вопросами обороны.

Военный комиссар, уточнив по учетным документам полноту прохождения службы служащим и сумму внесенных денежных средств, а также выполнение общественно полезных работ в установленном количестве часов, принимает решение об увольнении служащего альтернативной службы.

Служащие альтернативной службы из числа граждан, являющихся членами зарегистрированной религиозной организации, вероучение которой не допускает пользование оружием и службу в Вооруженных Силах, выслужившие установленные Законом сроки, выполнившие общественно полезные работы и внесшие установленный взнос в полном объеме, увольняются с альтернативной службы и исключаются с воинского учета.»;

— пункт 25 изложить в следующей редакции:

«25. В случае уклонения служащего от прохождения альтернативной службы военный комиссар передает в правоохранительные органы копии соответствующих документов для рассмотрения вопроса о привлечении к уголовной ответственности.

Служащие альтернативной службы, которым отказано в возбуждении уголовного дела, но которые в течение месяца после истечения срока службы не погасили имеющуюся задолженность по выплате установленного взноса, а также не выполнили общественно полезные работы в полном объеме, приказом военного комиссара исключаются с учета служащих альтернативной службы и передаются по именному списку на учет призывников.»;

— абзацы третий — пятый пункта 33 признать утратившими силу.

2. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о порядке ведения воинского учета военнообязанных и призывников» от 10 августа 2009 года № 509 следующие изменения:

в Положении о порядке ведения воинского учета военнообязанных и призывников, утвержденном вышеуказанным постановлением:

— пункт 4 дополнить подпунктом «д)» следующего содержания:

«д) окончившие образовательные организации высшего профессионального образования уполномоченного государственного органа, ведающего вопросами внутренних дел (очная форма обучения на бюджетной основе), и аналогичные образовательные организации других государств, уволенные из органов внутренних дел.»;

— пункт 27 изложить в следующей редакции:

«27. По видам прохождения службы (категориям учета) военнообязанные солдатского и сержантского состава подразделяются на две категории — первую и вторую.

К запасу первой категории относятся военнообязанные:

— прошедшие срочную военную службу;

— прошедшие службу в призывном мобилизационном резерве, первичные военные сборы, сборы мобилизационного резерва;

— прошедшие альтернативную службу по семейным обстоятельствам;

— окончившие образовательные организации высшего профессионального образования уполномоченного государственного органа, ведающего вопросами внутренних дел (очная форма обучения на бюджетной основе), и аналогичные образовательные организации других государств, уволенные из органов внутренних дел.

К запасу второй категории относятся военнообязанные:

— не прошедшие военную службу;

— прошедшие альтернативную службу, за исключением призванных на альтернативную службу согласно абзацам седьмого — пятнадцатого части 2 статьи 32 Закона Кыргызской Республики «О всеобщей воинской обязанности граждан Кыргызской Республики, о военной и альтернативной службах».»;

— в пункте 29:

— в первом абзаце слова «и МВД» исключить;

— подпункт «а)» изложить в следующей редакции:

«а) в группу учета «ВС» включаются:

— прапорщики, старшины, сержанты и солдаты, прошедшие военную службу в Вооруженных Силах, других воинских формированиях и государственных органах Кыргызской Республики, в которых законом предусмотрена военная служба, не указанные в иных группах учета, а также прошедшие военные сборы в призывном мобилизационном резерве, прошедшие сборы мобилизационного резерва и первичные военные сборы;

— граждане призывного возраста (18 — 25 лет), переданные по различным причинам на учет запаса Вооруженных Сил;

— военнообязанные-женщины, получившие медицинскую подготовку по медицинским специальностям.»;

— подпункт «в)» признать утратившим силу;

— пункт 33 дополнить подпунктом «з)» следующего содержания:

«з) для граждан, окончивших образовательные организации высшего профессионального образования уполномоченного государственного органа, ведающего вопросами внутренних дел (очная форма обучения на бюджетной основе), и аналогичные образовательные организации других государств, уволенных из органов внутренних дел, — выписка из приказа об увольнении с органов внутренних дел.»;

— пункт 66 изложить в следующей редакции:

«66. Бланки военных билетов, удостоверений о постановке на воинский учет, удостоверений служащих альтернативной службы, временных удостоверений (выдаваемых взамен военных билетов), идентификационные военные удостоверения, а также бланки удостоверений об отсрочке от призыва по мобилизации и в военное время, извещений о зачислении военнообязанных на специальный воинский учет изготавливаются уполномоченным государственным органом, ведающим вопросами обороны.».

3. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о подготовке и проведении призыва граждан Кыргызской Республики» от 18 декабря 2009 года № 770 следующие изменения:

в Положении о подготовке и проведении призыва граждан Кыргызской Республики, утвержденном вышеуказанным постановлением:

— в пункте 31 слова «годности к альтернативной службе по состоянию здоровья,» исключить;

— в пункте 33:

— в абзаце третьем слово «, судимости» исключить;

— абзац четвертый признать утратившим силу;

— в абзаце седьмом слова «признанные по состоянию здоровья годными к альтернативной службе или» исключить;

— в пункте 34:

— в абзаце третьем слово «, судимости» исключить;

— абзац четвертый признать утратившим силу;

— в абзаце четвертом пункта 46 слова «, наличию судимости или состоянию здоровья» исключить;

— подпункт «д)» пункта 47 признать утратившим силу;

— подпункт «д)» пункта 48 признать утратившим силу;

— в пункте 49:

— подпункт «к)» изложить в следующей редакции:

«к) осуждения;»;

— подпункт «л)» признать утратившим силу;

— в пункте 50:

— в подпункт «к)» слова «, о направлении их в места отбытия уголовных наказаний» исключить;

— подпункт л) признать утратившим силу;

— пункт 62 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Уровень физического развития призывников, подлежащих призыву на срочную военную службу, оценивается по результатам выполнения трех видов физических упражнений согласно нормативам, определяемым уполномоченным государственным органом, ведающим вопросами обороны.»;

— пункт 90 дополнить абзацами следующего содержания:

«Граждане, признанные во время очередного призыва годными к военной службе, но в связи с выполнением наряда по призыву на срочную военную службу не отправленные в воинские части по окончании отправок, повторно вызываются на районную (городскую) призывную комиссию для предоставления права на прохождение альтернативной службы.

В отношении гражданина, письменно изъявившего желание выполнить общественно полезные работы, ранее принятое решение о призыве на срочную военную службу отменяется и принимается решение о призыве на альтернативную службу.»;

— абзац пятый пункта 95 изложить в следующей редакции:

«- организация контрольного медицинского осмотра граждан, признанных негодными к военной службе в мирное время, годными к нестроевой службе в военное время, негодными к военной службе с исключением с воинского учета как по личному осмотру призывников, так и по наличию документов медицинского освидетельствования;»;

— абзац второй пункта 124 изложить в следующей редакции:

«Представители воинских частей или учебных центров совместно с представителем Республиканской призывной комиссии принимают у призывников установленные уполномоченным государственным органом, ведающим вопросами обороны, тесты по определению морально-деловых качеств, а также по результатам выполнения трех видов физических упражнений проверяют их уровень физического развития. По результатам тестирования и оценки физического развития принимают воинскую команду с призывниками по именным спискам и проверяют наличие учетных документов.»;

— пункт 126 признать утратившим силу;

— пункт 128 признать утратившим силу;

— пункт 130 изложить в следующей редакции:

«130. После установления семейного положения, принадлежности к религиозным организациям, а также рассмотрения заявления о желании выполнить общественно полезные работы районная (городская) призывная комиссия принимает решение о призыве призывника на альтернативную службу.

Решение призывной комиссии доводится до призывника.».

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.