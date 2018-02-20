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Внесены изменения в Закон «О физической культуре и спорте»

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О физической культуре и спорте».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 10 января 2018 года.

Закон разработан в целях оптимизации законодательства Кыргызской Республики в сфере физической культуры и спорта.

В частности, в некоторые нормы Закона Кыргызской Республики «О физической культуре и спорте» вносятся изменения редакционного и уточняющего характера.

Также данным Законом определены и уточнены полномочия Правительства Кыргызской Республики в области физической культуры и спорта.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
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