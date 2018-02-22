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Подписан закон о внесении изменений в Кодекс об административной ответственности

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Кодекс Кыргызской Республики об административной ответственности».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 18 января 2018 года.

Закон разработан в целях гармонизации законодательства, связанной с передачей отдельных функций из одного государственного органа в другой государственный орган.

В частности, ликвидирована Государственная инспекция по метрологическому надзору при Министерстве экономики Кыргызской Республики с передачей функций в Государственную инспекцию по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики (далее-Госэкотехинспекция). В связи с этим Госэкотехинспекции были переданы функции по рассмотрению материалов об административных правонарушениях, наложению на юридических и физических лиц, должностных лиц и работников штрафов и других видов административных взысканий.

Также Министерству сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики в целях эффективного управления алкогольной отраслью были переданы функции по государственному регулированию и контролю за производством и/или оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, лицензированию производства и оборота этилового спирта, производства и оборота (хранение в целях производства или реализации, оптовая и розничная реализация) алкогольной продукции, декларированию объемов производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции от Государственной налоговой службы при Правительстве Кыргызской Республики.

Вместе с тем, в рамках пилотного проекта по администрированию страховых взносов, уполномоченным государственным органом, имеющим функции и полномочия по сбору страховых взносов, осуществлению контроля исчисления и уплаты страховых взносов, привлечению к ответственности за нарушение требований законодательств Кыргызской Республики в сфере государственного социального страхования по Октябрьскому району г.Бишкек и Сокулукскому району Чуйской области определена Государственная налоговая служба при Правительстве Кыргызской Республики.

В связи с этим принятым Законом вносятся изменения в Кодекс об административной ответственности, касающиеся полномочий вышеназванных государственных органов по государственному контролю, рассмотрению материалов об административных правонарушениях и наложению штрафов.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
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