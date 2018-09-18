Постановление Правительства КР от 4 сентября 2018 года № 417



Об утверждении Положения о порядке представления отчетности (информации) и раскрытии информации субъектами финансового рынка

В соответствии с законами Кыргызской Республики «Об инвестиционных фондах», «О бухгалтерском учете», «Об организации страхования в Кыргызской Республике», «О накопительных пенсионных фондах в Кыргызской Республике», «Об аудиторской деятельности», «О лотереях», «О деятельности ломбардов», «О рынке ценных бумаг»,

«Об акционерных обществах», «Об ипотечных ценных бумагах», «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

Утвердить:

— Положение о порядке представления отчетности (информации) и раскрытии информации субъектами финансового рынка согласно приложению 1;

— Инструкцию о пруденциальных нормативах для страховой (перестраховочной) организации согласно приложению 2;

— Методику расчета пруденциальных нормативов для накопительных пенсионных фондов согласно приложению 3.

2. Государственной службе регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики принять меры, вытекающие из настоящего постановления.

3. Признать утратившими силу:

— постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о раскрытии информации на рынке ценных бумаг» от 27 мая 2011 года № 253;

— постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения об отчетности инвестиционных фондов» от 1 июня 2011 года № 276;

— постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Инструкции о пруденциальных нормативах» от 1 июня

2011 года № 278;

— постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о порядке представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг в Кыргызской Республике» от 11 июля 2011 года № 381;

— постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о порядке представления и публикации финансовой отчетности страховыми организациями и негосударственными пенсионными фондами» от 23 августа 2011 года № 481;

— постановление Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о раскрытии информации на рынке ценных бумаг» от 27 мая 2011 года № 253» от 29 октября 2012 года № 751;

— постановление Правительства Кыргызской Республики

«О некоторых требованиях, предъявляемых к организации и проведению лотерей» от 5 февраля 2014 года № 75;

— пункт 5 постановления Правительства Кыргызской Республики

«О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики» от 26 августа 2014 года № 485;

— постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Методики расчетов пруденциальных нормативов для накопительных пенсионных фондов и форм отчета о выполнении пруденциальных нормативов» от 13 ноября 2014 года № 648;

— постановление Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о раскрытии информации на рынке ценных бумаг» от 27 мая 2011 года № 253» от 1 апреля 2015 года

№ 176;

— пункт 2 постановления Правительства Кыргызской Республики

«О внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики» от 23 ноября 2016 года № 608;

— постановление Правительства Кыргызской Республики «О внесении дополнения в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Методики расчетов пруденциальных нормативов для накопительных пенсионных фондов и форм отчета о выполнении пруденциальных нормативов» от 13 ноября 2014 года № 648» от 25 января 2017 года № 43;

— постановление Правительства Кыргызской Республики «О внесении дополнений в постановление Правительства Кыргызской Республики

«Об утверждении Положения о порядке представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг в Кыргызской Республике» от 11 июля 2011 года № 381» от 13 февраля 2017 года № 101;

— пункт 2 постановления Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения об эмиссии, обращении и погашении ипотечных ценных бумаг» от 15 марта 2017 года № 166;

— абзац третий пункта 2, приложение 2 к постановлению Правительства Кыргызской Республики «О вопросах ломбардной деятельности» от 8 июня 2017 года № 353;

— пункт 3 постановления Правительства Кыргызской Республики

«О внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики» от 13 сентября 2017 года № 565.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования, за исключением положений, регламентирующих представление электронной отчетности, которые вступают в силу с 1 ноября 2018 года.