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Подписан указ о досрочном освобождении от должностей судей местного суда

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ, согласно которому по предложению Совета судей Кыргызской Республики и в соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 64, частью 3 статьи 95 Конституции Кыргызской Республики и пунктом 4 части 1-1 статьи 27 конституционного Закона Кыргызской Республики «О статусе судей Кыргызской Республики» с 23 мая 2018 года прекращены полномочия судьи Чуйского областного суда Джунушпаева Кыдыка Карыбаевича и с 27 июня 20 18 года полномочия судьи межрайонного суда г. Бишкек Садыровой Чинары Идрисовны, и они досрочно освобождены от должности судьи местного суда Кыргызской Республики в связи с избранием судьями Верховного суда Кыргызской Республики.

Указ вступает в силу со дня подписания.
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