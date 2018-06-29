Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О ратификации Дополнительного соглашения № 1 к Соглашению о предоставлении инвестиционного кредита из средств Антикризисного фонда Евразийского экономического сообщества между Кыргызской Республикой и Евразийским банком развития от 20 марта 2014 года (о предоставлении инвестиционного кредита из средств Евразийского фонда стабилизации и развития для финансирования прооекта «Реконструкция автомобильной дороги Бишкек-Ош. Фаза IV»), подписанного 14 июня 2018 года». Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 28 июня 2018 года.

В рамках Соглашения будут профинансированы строительные работы по Проекту реконструкции автодороги Бишкек-Ош, Фаза 4 (участок с. Маданият — г. Джалал-Абад, протяженностью 67 км). Общая сумма кредита составляет 60 миллион долларов США.

Необходимо отметить, что во время контрактных переговоров между Министерством транспорта и дорог и подрядной организацией Azvirt (Азербайджан) согласовано применение убытков (штрафных санкций) от задержек строительных работ по вине подрядчика в размере 19% от стоимости контракта. В других контрактах на гражданские работы убытки от задержки составляют 10%.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.