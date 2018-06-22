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О внесении изменений в постановление правительства Кыргызской Республики

Постановление Правительства КР № 277 от 11 июня 2018 года

О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «О Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики» от 20 февраля 2012 года № 115

В целях оптимизации структуры Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, в соответствии статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики», Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики» от 20 февраля 2012 года № 115 следующее изменение:

— схему управления Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, утвержденную вышеуказанным постановлением, изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Министерству чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики:

— привести свои решения в соответствие с настоящим постановлением;

— принять меры, вытекающие из настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций Аппарата Правительства Кыргызской Республики.
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