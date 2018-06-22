О признании утратившими силу некоторых решений правительства КР

Постановление Правительства КР № 282 от 12 июня 2018 года



О признании утратившими силу некоторых решений Правительства Кыргызской Республики

В целях приведения ранее принятых решений Правительства Кыргызской Республики в соответствие с Законом Кыргызской Республики «О залоге», в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

Признать утратившими силу:

1) постановление Правительства Кыргызской Республики «О сборах за регистрацию залога движимого имущества» от 1 июня 2005 года № 197;

2) постановление Правительства Кыргызской Республики «О вопросах дальнейшего развития Центральной залоговой регистрационной конторы при Министерстве юстиции Кыргызской Республики» от 27 июня 2008 года № 343;

3) постановление Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнения в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики» от 5 февраля 2010 года № 66;

4) пункт 2 постановления Правительства Кыргызской Республики «Об установлении платы за регистрацию права требования по исполнению обязательств (по договору) в отношении движимого имущества» от 24 мая 2017 года № 303.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.