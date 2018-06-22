21:01
USD 68.16
EUR 79.47
RUB 1.08
Официально

О признании утратившими силу некоторых решений правительства КР

Постановление Правительства КР № 282 от 12 июня 2018 года

О признании утратившими силу некоторых решений Правительства Кыргызской Республики

В целях приведения ранее принятых решений Правительства Кыргызской Республики в соответствие с Законом Кыргызской Республики «О залоге», в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:
Признать утратившими силу:

1) постановление Правительства Кыргызской Республики «О сборах за регистрацию залога движимого имущества» от 1 июня 2005 года № 197;

2) постановление Правительства Кыргызской Республики «О вопросах дальнейшего развития Центральной залоговой регистрационной конторы при Министерстве юстиции Кыргызской Республики» от 27 июня 2008 года № 343;

3) постановление Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнения в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики» от 5 февраля 2010 года № 66;

4) пункт 2 постановления Правительства Кыргызской Республики «Об установлении платы за регистрацию права требования по исполнению обязательств (по договору) в отношении движимого имущества» от 24 мая 2017 года № 303.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.
Ссылка:
просмотров: 211
Версия для печати
Материалы по теме
О внесении изменений в постановление правительства Кыргызской Республики
Об утверждении положения о порядке предоставления жилья военнослужащим
Ратифицированы соглашения по Проекту реконструкции насосных станций в Бишкеке
Об утверждении протокола о порядке передачи наркотических средств
Об отзыве проекта закона Кыргызской Республики
Об утверждении положения о порядке прохождения полиграфологического исследования
Постановление об утверждении программы по увеличению доли безналичных платежей
Об утверждении Временного положения о резервном фонде премьер-министра
О внесении изменений в постановление правительства
О внесении изменений в постановление правительства
Популярные новости
Эркин Чечейбаев назначен заместителем министра здравоохранения&nbsp;КР Эркин Чечейбаев назначен заместителем министра здравоохранения КР
Мадаминжан Каратаев назначен заместителем министра здравоохранения&nbsp;КР Мадаминжан Каратаев назначен заместителем министра здравоохранения КР
Олег Горин освобожден от&nbsp;должности заместителя министра здравоохранения Олег Горин освобожден от должности заместителя министра здравоохранения
Об&nbsp;утверждении положения о&nbsp;Межведомственной комиссии Об утверждении положения о Межведомственной комиссии
Бизнес
Страхование как взаимная ответственность Страхование как взаимная ответственность
&laquo;Элдик S/M/L&raquo; от&nbsp;MegaCom: индивидуальные пакеты для каждого «Элдик S/M/L» от MegaCom: индивидуальные пакеты для каждого
Ветераны подразделения &laquo;Альфа&raquo; соболезнуют в&nbsp;связи с&nbsp;кончиной Дмитрия Татаринова Ветераны подразделения «Альфа» соболезнуют в связи с кончиной Дмитрия Татаринова
Прибыльные депозиты мудараба от&nbsp;Исламского финансового центра &laquo;Бакай Банка&raquo; Прибыльные депозиты мудараба от Исламского финансового центра «Бакай Банка»