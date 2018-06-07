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Подписаны указы о назначении и направлении судей местных судов

Советом по отбору судей Кыргызской Республики на имя Президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова внесены предложения по 8 кандидатам для назначения на должность судьи в Баткенский (7) и Таласский (1) областные суды.

31 мая 2018 года Глава государства провел собеседование с некоторыми из кандидатов. С учетом результатов собеседования, дополнительно представленных материалов Президент Кыргызской Республики согласился с предложениями названного Совета по 4 кандидатам на должности судей Баткенского областного суда и 1 претенденту — в Таласский областной суд.

Изучив материалы по 3-м из претендентов, дополнительно истребованные от различных государственных органов сведения и отзывы, Глава государства вернул материалы по данным кандидатам на должность судьи Баткенского областного суда в Совет по отбору судей Кыргызской Республики.

По кандидатам на должности судей местных судов КР и отдельным судьям Баткенского областного суда Главой государства изданы указы.

Первым Указом по предложению Совета судей КР в связи с истечением сроков полномочий с 31 апреля 2018 года прекращены полномочия 8 судей Баткенского областного суда.

Вторым Указом отобранные 5 кандидатов назначены на должности судей местных судов на срок в соответствии с Конституцией КР: — в Баткенский областной суд: Аданбаев Зарипбек Максутович, Алибаев Бактыяр Маликович, Жороев Султангазы Золотунович, Нарынбаев Таштанбек Пахирович; — в Таласский областной суд Боромбаев Мирлан Искакович.Третьим Указом 5 назначенных судей направлены для осуществления судейских полномочий в Баткенский (4 судей) и Таласский (1 судья) областные суды.

Указы вступают в силу со дня подписания.
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