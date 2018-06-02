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Подписан закон о Гражданской защите

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О Гражданской защите».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 19 апреля 2018 года.

Данный закон разработан в целях приведения в соответствие с Конституцией Кыргызской Республики, усовершенствования законодательства Кыргызской Республики в сфере Гражданской защиты и устранения противоречий, а также восполнения пробелов в законодательстве Кыргызской Республики.

Внесены изменения и дополнения в такие основные понятия как государственная система Гражданской защиты, комиссия по Гражданской защите, силы Гражданской защиты, войска Гражданской защиты, формирования Гражданской защиты, территория — отнесенная к группе по Гражданской защите в военное время. Также в целях восполнения пробелов в законодательство Кыргызской Республики вносятся дополнительные новые основные понятия как средства Гражданской защиты, первоочередное жизнеобеспечение населения в зоне чрезвычайной ситуации, органы управления, бедствий, риск бедствий, снижение риска бедствий, мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций и др.

Кроме того, в целях восполнения пробелов внесены дополнения в статьи регламентирующие принципы организации и функционирования Гражданской защиты. Введены новые статьи — функционирование органов управления и сил государственной системы Гражданской защиты, участие общественных объединений в ликвидации чрезвычайных ситуаций и сеть наблюдения и лабораторного контроля Гражданской защиты.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
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