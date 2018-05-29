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Об утверждении системы государственного прогнозирования в КР

Постановление Правительства КР № 239 от 17 мая 2018 года

Об утверждении Системы государственного прогнозирования в Кыргызской Республике и Порядка разработки прогноза социально-экономического развития Кыргызской Республики

В целях совершенствования разработки прогнозов социально-экономического развития Кыргызской Республики, в соответствии с Бюджетным кодексом Кыргызской Республики, Законом Кыргызской Республики «О государственном прогнозировании социально-экономического развития Кыргызской Республики», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить:

— Систему государственного прогнозирования в Кыргызской Республике (далее — Система) согласно приложению 1;

— Порядок разработки прогноза социально-экономического развития Кыргызской Республики (далее — Порядок) согласно приложению 2.

2. Министерствам, государственным комитетам, административным ведомствам, полномочным представителям Правительства Кыргызской Республики в областях, местным государственным администрациям, мэриям города Бишкек и Ош и иным органам государственной власти при разработке соответствующих прогнозов социально-экономического развития руководствоваться Системой и Порядком, утвержденными настоящим постановлением.

3. Рекомендовать научно-образовательным организациям и учреждениям, хозяйствующим субъектам, в уставном капитале которых государственная доля составляет свыше 30 процентов, при разработке прогнозов социально-экономического развития руководствоваться Системой и Порядком, утвержденными настоящим постановлением.

4. Признать утратившими силу:

— постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Системы государственного прогнозирования в Кыргызской Республике и Порядка разработки прогноза социально-экономического развития Кыргызской Республики» от 11 ноября 2011 года № 711;

— пункт 24 приложения к постановлению Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики» от 1 июля 2013 года № 395;

— постановление Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Системы государственного прогнозирования в Кыргызской Республике и Порядка разработки прогноза социально-экономического развития Кыргызской Республики» от 11 ноября 2011 года № 711» от 27 мая 2014 года № 282.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел экономики и инвестиций Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

6. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.
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