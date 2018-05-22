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О мерах по компенсации расходов, связанных с доставкой тел

Постановление Правительства КР № 236 от 16 мая 2018 года

О мерах по компенсации расходов, связанных с доставкой в Кыргызскую Республику тел граждан Кыргызской Республики, умерших за рубежом

В целях организации доставки в Кыргызскую Республику тел граждан Кыргызской Республики, умерших за рубежом, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить Инструкцию о порядке единовременной выплаты на расходы по репатриации тел граждан Кыргызской Республики, умерших за рубежом, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Установить размер единовременной выплаты на расходы по репатриации тел граждан Кыргызской Республики, умерших за рубежом, в размере 500 минимальных расчетных показателей.

3. Министерству финансов Кыргызской Республики:

- по согласованию с Комитетом по бюджету и финансам Жогорку Кенеша Кыргызской Республики изыскать дополнительные средства в сумме 10,0 (десять) миллионов сомов на компенсацию расходов, связанных с доставкой в Кыргызскую Республику тел граждан Кыргызской Республики, умерших за рубежом, для Информационно-консультационного центра Государственной службы миграции при Правительстве Кыргызской Республики;

- предусмотреть соответствующие изменения при подготовке законопроекта «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2018 год и прогнозе на 2019-2020 годы» и на последующие годы, вытекающие из настоящего постановления.

4. Признать утратившими силу:

- постановление Правительства Кыргызской Республики «О компенсации расходов, связанных с доставкой на родину тел граждан Кыргызской Республики, умерших за рубежом, в период осуществления ими трудовой деятельности» от 30 июня 2007 года № 255;

- постановление Правительства Кыргызской Республики «О дальнейших мерах по осуществлению компенсации расходов, связанных с доставкой на родину тел граждан Кыргызской Республики, умерших за рубежом, в период осуществления ими трудовой деятельности» от 11 февраля 2011 года № 40;

- пункты 1 и 2 постановления Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики» от 3 декабря 2012 года № 810;

- пункты 1 и 2 постановления Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики» от 6 августа 2014 года № 450.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел социального развития Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

6. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
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