Ратифицированы соглашения по Проекту реконструкции насосных станций в Бишкеке

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О ратификации Кредитного соглашения между Кыргызской Республикой и Европейским банком реконструкции и развития по Проекту реконструкции и строительства насосных станций и Соглашения о гранте между Кыргызской Республикой, открытым акционерным обществом «Бишкектеплосеть» и Европейским банком реконструкции и развития по Проекту реконструкции и строительства насосных станций, подписанных 31 октября 2017 года в городе Бишкек».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 15 марта 2018 года.

Кредитное соглашение и Соглашение о гранте подписаны в целях привлечения кредитных средств для реконструкции и строительства насосных станций в городе Бишкек. В рамках реализации вышеуказанных соглашений Европейский банк реконструкции и развития выделит Кыргызской Республике кредитные средства в размере 7,2 млн долл. США, а также грантовые средства в размере 3,9 млн долл. США.

В рамках данных соглашений будут привлечены инвестиции в реконструкцию насосных станций с заменой сетевых насосов на регулируемые насосы с частотным приводом, удаленным управлением (модернизация системы СКАДА), а также в строительство новой насосной станции (на пересечении проспекта Чуй и реки Аламедин) в городе Бишкек.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.