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Официально

Подписаны указы об освобождении и назначении судей

Советом по отбору судей Кыргызской Республики на имя Президента Кыргызской Республики внесены предложения по 6 и 4 кандидатам соответственно в Иссык-Кульский и Нарынский областные суды.

6 апреля 2018 года Глава государства провел собеседование с некоторыми из кандидатов. С учетом результатов собеседования, дополнительно представленных материалов Президент Кыргызской Республики согласился с предложениями названного Совета по 5 кандидатам на должности судей, соответственно 4 — в Иссык-Кульский и одного — в Нарынский облсуды.

Изучив материалы по 5 претендентам, дополнительно истребованные от различных государственных органов сведения и отзывы, Глава государства вернул материалы по данным кандидатам на должности судей вышеназванных судов в Совет по отбору судей Кыргызской Республики.

Относительно кандидатов на должности судей местных судов Кыргызской Республики и отдельных действующих судей Иссык-Кульского и Нарынского облсудов Президент подписал следующие Указы.

По предложению Совета судей Кыргызской Республики 2 указами в связи с истечением сроков полномочий с 20 марта т.г. года прекращены полномочия у 7 судей Иссык-Кульского облсуда — Алиевой Гулкайыр Сакешовны, Досмамбетова Азизбека Анарбековича, Жаныбекова Медера Жаныбековича, Молдакунова Айбека Карыбековича, Рыскуловой Аиды Бекеновны, Шамбетовой Миры Узбековны, Шерипова Улана Турганбековича; и с 3 апреля т.г. у 6 судей Нарынского облсуда — Абдыбекова Алдаярбека, Амиракуловой Замиры Тилебалдыевны, Асанбаева Нуркалыя Жумабековича, Байышова Мирлана Байышовича, Орозалиева Алмазбека Касыевича и Ташмамбетова Туратбека Торуевича;

Отобранные 5 кандидатов 2 указами назначены на должности судей местных судов на срок в соответствии с Конституцией Кыргызской Республики. Из них Алиева Гулкайыр Сакешовна, Жаныбеков Медер Жаныбекович, Молдакунов Айбек Карыбекович, Шамбетова Мира Узбековна и Абдыбеков Алдаярбек назначены судьями местных судов Кыргызской Республики до достижения предельного возраста.

Также 2 указами Президента Кыргызской Республики назначенные 5 судей направлены для осуществления судейских полномочий в Иссык-Кульский областной суд — Алиева Гулкайыр Сакешовна, Жаныбеков Медер Жаныбекович, Молдакунов Айбек Карыбекович и Шамбетова Мира Узбековна, в Нарынский областной суд — Абдыбеков Алдаярбек.

Указы Президента Кыргызской Республики вступают в силу со дня подписания.
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