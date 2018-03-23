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Внесены изменения в указ президента о совершенствовании избирательной системы

Внесены изменения в Указ Президента «О мерах по совершенствованию избирательной системы Кыргызской Республики»

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ «О внесении изменений в Указ Президента Кыргызской Республики «О мерах по совершенствованию избирательной системы Кыргызской Республики» от 22 мая 2013 года».

На основании решения Национального совета по устойчивому развитию Кыргызской Республики от 14 мая 2013 года Указом Президента Кыргызской Республики от 22 мая 2013 года № 109 была создана Рабочая группа по совершенствованию избирательной системы Кыргызской Республики.

В рамках деятельности рабочей группы был разработан и соответствующими государственными органами принят целый ряд важных для избирательной системы Кыргызской Республики документов и нормативных правовых актов (в том числе включающих в себя применение на выборах инновационных технологий).

Положениями Указа вносятся изменения в состав рабочей группы. Кроме того перед рабочей группой ставятся новые задачи.

Указ вступает в силу со дня подписания.
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