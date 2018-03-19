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Подписаны указы о назначении и направлении судей в Джалал-Абадский областной суд

Советом по отбору судей Кыргызской Республики на имя Президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова внесены предложения по 5 кандидатам для назначения на должность судьи в Джалал-Абадский областной суд.

13 марта 2018 года Глава государства провел собеседование с некоторыми из кандидатов. С учетом результатов собеседования, дополнительно представленных материалов Президент Кыргызской Республики согласился с предложениями названного Совета по 3 кандидатам на должности судей Джалал-Абадского областного суда.

Изучив материалы по 2-м из претендентов, дополнительно истребованные от различных государственных органов сведения и отзывы, Глава государства вернул материалы по данным кандидатам на должность судьи вышеназванного суда в Совет по отбору судей Кыргызской Республики.
По кандидатам на должности судей местных судов Кыргызской Республики и отдельным действующим судьям Джалал-Абадского областного суда Главой государства изданы указы.

Первым Указом по предложению Совета судей Кыргызской Республики в связи с истечением сроков полномочий с 7 марта 2018 года прекращены полномочия 9 действующих судей Джалал-Абадского областного суда.

Вторым Указом отобранные 3 кандидата назначены на должности судей местных судов на срок в соответствии с Конституцией КР: Абдраимов Азамат Жармаматович, Абылакимов Абдимиталип Абдибалиевич, Камбаров Шаршенбек Кашкарлыкович.

Третьим Указом 3 назначенных судей направлены для осуществления судейских полномочий в Джалал-Абадский областной суд.

Указы вступают в силу со дня подписания.
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