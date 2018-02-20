Прекращены полномочия судьи Иссык-Кульского областного суда

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ, согласно которому в соответствии с частью 8 статьи 94 Конституции Кыргызской Республики, статьями 17 и 27 конституционного Закона Кыргызской Республики «О статусе судей Кыргызской Республики» и по предложению Совета судей Кыргызской Республики прекращены полномочия судьи местного суда Кыргызской Республики Асанбаева Болота Султановича, осуществлявшего их в должности судьи Иссык-Кульского областного суда, с 7 февраля 2018 года в связи с достижением предельного возраста.

Указ вступает в силу со дня подписания.