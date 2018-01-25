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Подписан закон о ратификации соглашения с правительством Эстонской Республики

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О ратификации Соглашения между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Эстонской Республики об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы, подписанного 10 апреля 2017 года в городе Таллин».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 21 декабря 2017 года.

Соглашение об избежании двойного налогообложения определяет правила разграничения прав каждого из договаривающихся государств по налогообложению субъектов одного государства, имеющих объект налогообложения в другом государстве. При этом методы реализации этих положений устанавливают внутригосударственные нормы налогового права.

Кроме того, соглашение является защитой резидента одного государства от дискриминационного налогообложения в другом договаривающемся государстве, предотвращает уклонение от налогообложения или злоупотребление положениями соглашения посредством обмена информацией между компетентными органами договаривающихся государств.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
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