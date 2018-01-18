21:55
0
USD 69.43
EUR 84.87
RUB 1.23
Официально

Внесены изменения в Закон «О Совете безопасности Кыргызской Республики»

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О Совете безопасности Кыргызской Республики».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 7 декабря 2017 года.

Целями принятого Закона является обеспечение верховенства закона, оперативной проработки организационных вопросов при принятии Советом безопасности Кыргызской Республики решений, а также совершенствование порядка принятия вышеуказанных решений.

Закон предусматривает включение в узкий состав Совета безопасности Генерального прокурора Кыргызской Республики и Руководителя Аппарата Президента Кыргызской Республики.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
Ссылка:
просмотров: 84
Версия для печати
Материалы по теме
О внесении изменений в постановление правительства Кыргызской Республики
О внесении изменений в постановление правительства
Внесены изменения в Закон «Об онкологической помощи населению»
О внесении изменения в постановление правительства о положении о пошлинах
Внесено изменение в Закон Кыргызской Республики «О статусе военнослужащих»
О внесении изменений в постановление правительства
Внесены изменения в Закон «О предупреждении и борьбе с торговлей людьми»
Внесены изменения в Закон «О нотариате»
Внесены изменения в Закон Кыргызской Республики «Об автомобильных дорогах»
О внесении изменений в постановление о Центре подготовки водолазов
Популярные новости
Внесены изменения в&nbsp;Закон Кыргызской Республики &laquo;Об&nbsp;автомобильных дорогах&raquo; Внесены изменения в Закон Кыргызской Республики «Об автомобильных дорогах»
О&nbsp;внесении изменения в&nbsp;постановление правительства о&nbsp;положении о&nbsp;пошлинах О внесении изменения в постановление правительства о положении о пошлинах
Жапаркул Ташиев назначен статс-секретарем Министерства образования и&nbsp;науки Жапаркул Ташиев назначен статс-секретарем Министерства образования и науки
О&nbsp;внесении изменений в&nbsp;постановление о&nbsp;Центре подготовки водолазов О внесении изменений в постановление о Центре подготовки водолазов
Бизнес
Не&nbsp;пропустите! Акции и&nbsp;бонусы в&nbsp;магазинах O!Store Не пропустите! Акции и бонусы в магазинах O!Store
MegaCom получил лицензию на&nbsp;первом частотном аукционе ГАС MegaCom получил лицензию на первом частотном аукционе ГАС
MegaPay: Измени жизнь к&nbsp;лучшему MegaPay: Измени жизнь к лучшему
MegaCom запустил 4G-роуминг в&nbsp;новых сетях MegaCom запустил 4G-роуминг в новых сетях