Внесены изменения в Закон «О Совете безопасности Кыргызской Республики»

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О Совете безопасности Кыргызской Республики».
Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 7 декабря 2017 года.
Целями принятого Закона является обеспечение верховенства закона, оперативной проработки организационных вопросов при принятии Советом безопасности Кыргызской Республики решений, а также совершенствование порядка принятия вышеуказанных решений.
Закон предусматривает включение в узкий состав Совета безопасности Генерального прокурора Кыргызской Республики и Руководителя Аппарата Президента Кыргызской Республики.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования.