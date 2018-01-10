О мерах по реализации второго этапа госпрограммы по обеспечению безопасности

Постановление Правительства КР № 5 от 5 января 2018 года



О мерах по реализации второго этапа Государственной программы по обеспечению безопасности и социально-экономическому развитию отдельных приграничных территорий Кыргызской Республики, имеющих особый статус

В соответствии со статьей 90 Конституции Кыргызской Республики и Законом Кыргызской Республики «О придании особого статуса отдельным приграничным территориям Кыргызской Республики и их развитии», в целях реализации второго этапа Государственной программы по обеспечению безопасности и социально-экономическому развитию отдельных приграничных территорий Кыргызской Республики, имеющих особый статус, утвержденной постановлением Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 29 июня 2012 года № 2195-V и Программы Правительства Кыргызской Республики «Жаны доорго — кырк кадам», утвержденной постановлением Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 25 августа 2017 года № 1836-VI, Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить План мероприятий по реализации второго этапа Государственной программы по обеспечению безопасности и социально-экономическому развитию отдельных приграничных территорий Кыргызской Республики, имеющих особый статус, на 2018-2020 годы (далее — План мероприятий) согласно приложению.

2. Министерствам, государственным комитетам, административным ведомствам, полномочным представителям Правительства Кыргызской Республики в областях, местным государственным администрациям и органам местного самоуправления (по согласованию):

- осуществлять реализацию настоящего постановления в пределах средств, предусмотренных республиканским и местными бюджетами, а также другими источниками финансирования, не противоречащими законодательству Кыргызской Республики, на соответствующий год;

- в соответствии с Планом мероприятий разработать и утвердить планы действий по курируемым направлениям и обеспечить исполнение Плана мероприятий;

- ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять для обобщения информацию по исполнению Плана мероприятий в Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве Кыргызской Республики.

3. Государственному агентству по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве Кыргызской Республики ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Аппарат Правительства Кыргызской Республики обобщенную информацию о ходе выполнения Плана мероприятий.

4. Установить, что руководители государственных органов исполнительной власти Кыргызской Республики несут персональную ответственность за качественное и своевременное выполнение Плана мероприятий.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретариат специального представителя Правительства Кыргызской Республики по приграничным вопросам.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

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Премьер-министр С.Дж.Исаков